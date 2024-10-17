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        Van'daki dört su kuyusu ve Erçek Gölü'nde yüksek oranda bor tespit edildi

        MESUT VAROL - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) araştırma yürüten akademisyenler, Özalp ilçesinde açılan dört su kuyusunda yüksek miktarda bor tespit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:05
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        Van'daki dört su kuyusu ve Erçek Gölü'nde yüksek oranda bor tespit edildi
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        MESUT VAROL - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) araştırma yürüten akademisyenler, Özalp ilçesinde açılan dört su kuyusunda yüksek miktarda bor tespit etti.

        Van YYÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahap Yönten ve ekibi, 2021'de su kaynaklarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Özalp ilçesinde açılan 4 su kuyusundan ve Erçek Gölü'nden aldıkları numuneleri YYÜ Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında inceleyen akademisyenler, suda yüksek miktarda bor olduğunu belirledi.

        - "Sonuçlar oldukça yüksek çıktı"

        Prof. Dr. Yönten, AA muhabirine, 2021'de Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün desteğiyle dört su kuyusu ve Erçek Gölü'nde yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez numune aldıklarını söyledi.

        Numuneleri tam donanımlı laboratuvarda detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten Yönten, "Çalışmaları bir öğrencimizin yüksek lisans tezi kapsamında başlattık. Aldığımız sonuçlar bizi şaşırttı. Literatüre göre bor minareli 10 ppm'den fazla (milyonda parçacık sayısı) olduğu takdirde kesinlikle o bölgede bor rezervi vardır deniliyor. Biz de bu konuyu çalıştık. Çalışmalarımızda 130, 80 ve 100 ppm arasında değerlerle karşılaştık. Sonuçlar oldukça yüksek çıktı. Başka bir çalışmada da Erçek Gölü'nde 130-140 ppm değerlerinde sonuçlar elde ettik. Bu da bizim çalışmamızı destekledi." dedi.

        - "Bilimsel veriler burada bor rezervi olduğunu gösteriyor"

        Çalışmanın bölgenin maden zenginliğinin ortaya çıkarılması konusunda değerli olduğunu dile getiren Yönten, bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

        Yapılan çalışmanın Van açısından çok önemli olduğunun altını çizen Yönten, şunları kaydetti:

        "Bilimsel çalışmalarla hareket ediyoruz. Türk standartlarına göre içme sularında bor oranı 01 ila 2 pmm, dünya standartlarına göre 2.4 pmm olarak belirlenmiş. Literatürde ise 10 ppm üzerinde ise lokasyonda bor ile ilgili rezerv olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla 130, 140 ppm ve limitlerin üzerinde bulmamız burada bor yatağının olduğunu gösteriyor. Bu, bilimsel olarak ispatlandı. Bundan sonraki kısım, Maden Teknik Arama ve jeolojiyle ilgilenen uzmanların araştırmalarına kalmış. Biz şundan eminiz, bilimsel veriler burada bor rezervi olduğunu gösteriyor. Ülke olarak yer altı kaynakları bakımından zenginiz. Bor, uçak yakıtlarında, temizlik ürünlerinde ve savunma sanayi gibi ileri teknolojik bir çok alanda kullanılıyor. Çok değerli bir element. Dolayısıyla burada rezervin olması bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

        - "Tezin sonuçlarını ilgili kurumlara ileteceğiz"

        Bor minarelinin yüksek oranda çıktığı kuyulardan su içilmemesi uyarısında bulunan Yönten, "Tezimizi sonuçlandırdık. Yayınımızı yaptık. Tezin sonuçlarını ilgili kurumlara ileteceğiz. Sonuçla beraber dört kuyunun içme suyu olarak kullanılması yasaklanmıştır. Belli bir arıtımdan geçtikten sonra oradaki su değerlendirilebilir. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerekir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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