Van'daki dört su kuyusu ve Erçek Gölü'nde yüksek oranda bor tespit edildi

MESUT VAROL - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) araştırma yürüten akademisyenler, Özalp ilçesinde açılan dört su kuyusunda yüksek miktarda bor tespit etti.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahap Yönten ve ekibi, 2021'de su kaynaklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Özalp ilçesinde açılan 4 su kuyusundan ve Erçek Gölü'nden aldıkları numuneleri YYÜ Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında inceleyen akademisyenler, suda yüksek miktarda bor olduğunu belirledi.

- "Sonuçlar oldukça yüksek çıktı"

Prof. Dr. Yönten, AA muhabirine, 2021'de Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün desteğiyle dört su kuyusu ve Erçek Gölü'nde yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez numune aldıklarını söyledi.

Numuneleri tam donanımlı laboratuvarda detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten Yönten, "Çalışmaları bir öğrencimizin yüksek lisans tezi kapsamında başlattık. Aldığımız sonuçlar bizi şaşırttı. Literatüre göre bor minareli 10 ppm'den fazla (milyonda parçacık sayısı) olduğu takdirde kesinlikle o bölgede bor rezervi vardır deniliyor. Biz de bu konuyu çalıştık. Çalışmalarımızda 130, 80 ve 100 ppm arasında değerlerle karşılaştık. Sonuçlar oldukça yüksek çıktı. Başka bir çalışmada da Erçek Gölü'nde 130-140 ppm değerlerinde sonuçlar elde ettik. Bu da bizim çalışmamızı destekledi." dedi.