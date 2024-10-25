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        Erciş'te meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi

        Van'ın Erciş ilçesinde "meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor" konulu program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:39
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        Erciş'te meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde "meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor" konulu program düzenlendi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen programda konuşan Kaymakam Murat Karaloğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin önemine değindi.

        Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkolden uzak durmanın genel sağlığı iyileştirirken meme kanseri riskini de azalttığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Kontrollerimizi ihmal etmemeli ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. İlçe Sağlık Müdürlüğü kanser tarama birimi 2022 yılı itibarıyla Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezleri ve Erciş Devlet Hastanesinde sürekli kanser taraması, eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Buna ek olarak ilçe genelindeki mahalle ve köylerde Aile Destek Merkezlerinde, Kur'an kurslarında ve kurulan stant çalışmalarında halka kanserde erken teşhisin önemi anlatılıyor ve yerinde kanser taraması yapılıyor."

        Karaloğlu, "Ağustos 2022 tarihinden bugüne kadar 6 bin 143 kadının rahim ağzı, 8 bin 436 kadının meme ve 7 bin 62 kişinin kolon kanserleri taraması yapılmıştır. 947 kişide tarama testi pozitif çıkmış olup ileri tetkik için randevu alınarak hastaneye yönlendirilmiştir." dedi.

        İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Fırat Güneş ise "Ücretsiz olarak mamografi çekimleri için vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Önemli bir kanser türü. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Programda Op. Dr. Ayşe Eren Kayacı, meme kanserinde erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri, psikolog Sibel Karabulut, meme kanserinde kaygı ve kaygı yönetimleri, psikososyal destek uzman Dr. Yeliz Çakar da KETEM biriminin faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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