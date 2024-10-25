Van'da 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda, 2014'te işlediği cinayetten dolayı "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis bulunan ve 10 yıldır aranan M.S.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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