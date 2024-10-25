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        Van'da 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan, 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:12
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        Van'da 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan, 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 2014'te işlediği cinayetten dolayı "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis bulunan ve 10 yıldır aranan M.S.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda yakalanan M.S.H, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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