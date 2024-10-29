Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi

        Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

        Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan bisikletseverler, İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya geldi.

        İskele ve Kale Yolu caddelerini kullanan yaklaşık 50 katılımcı, Eski Van Şehri'ne kadar pedal çevirdi.

        Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durgun, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

        Toplumsal dayanışmayı teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi amaçladıklarını belirten Durgun, "Bu anlamlı günde birlik ve beraberlik adına bir araya geldik. Aynı zamanda farkındalık olsun istiyoruz. Etkinliğimize yaklaşık 50 bisikletsever katıldı. Destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

        Topluluk üyesi Derya Esen ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

        Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için her hafta bisiklet turu düzenlediklerini anlatan Esen, "Bugün de günün anlam ve önemi kapsamında bir araya geldik. Bu tür etkinlikler sayesinde hem sosyalleşiyor hem de kentin doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van Valisi Ozan Balcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Van Valisi Ozan Balcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı
        Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alaylarıyla kutlandı
        Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alaylarıyla kutlandı
        Van polisi kırsal mahalle okulunda "kitap köşesi" oluşturdu
        Van polisi kırsal mahalle okulunda "kitap köşesi" oluşturdu