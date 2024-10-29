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        Van'da anne ve çocuğunun bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

        Van'da anne ve çocuğunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:31
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        Van'da anne ve çocuğunun bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı
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        Van'da anne ve çocuğunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Bayram kutlamaları dolayısıyla kentin her yerine Türk bayrakları asıldı.

        Bir anne ile çocuğunun, kutlamalar kapsamında duvara asılı Türk bayrağını öptüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, yolda yürürken annesinin elini bırakan çocuğun bayrağın yanına gelerek öpmesi, ardından annesinin de bayrağı 3 kez öpmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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