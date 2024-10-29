Van'da anne ve çocuğunun bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde, yolda yürürken annesinin elini bırakan çocuğun bayrağın yanına gelerek öpmesi, ardından annesinin de bayrağı 3 kez öpmesi yer alıyor.

Bir anne ile çocuğunun, kutlamalar kapsamında duvara asılı Türk bayrağını öptüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bayram kutlamaları dolayısıyla kentin her yerine Türk bayrakları asıldı.

Van'da anne ve çocuğunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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