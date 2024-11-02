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        Van'da otomobilde 26 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilde 26 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 02.11.2024 - 23:09
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        Van'da otomobilde 26 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilde 26 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında tespit edilen bir otomobilde narkotik arama köpeği ile arama yapıldı.

        Araçta 26 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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