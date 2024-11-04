Van'da haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 438 kişi yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 438 kişi yakalandı, 93'ü tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 438 kişi yakalandı, 93'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim'de yürütülen çalışmalarda 279 bin 851 kişi ve 256 bin 906 aracın sorgulaması yapıldı.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 438 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 93'ü tutuklandı.
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