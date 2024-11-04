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        Van'da düzenlenen operasyonlarda 31 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da düzenlenen operasyonlarda 31 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 04.11.2024 - 20:12
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        Van'da düzenlenen operasyonlarda 31 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da düzenlenen operasyonlarda 31 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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