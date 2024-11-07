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        Van'da Filistin yararına kermes düzenlendi

        Van Filistin Destek Platformu, Filistin yararına kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:50
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        Van'da Filistin yararına kermes düzenlendi
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        Van Filistin Destek Platformu, Filistin yararına kermes düzenledi.

        Platform üyeleri tarafından Beşyol Meydanı'nda yapılan kermese vatandaşlar, ilgi gösterdi.

        Kadınların hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelirin Filistin halkına ulaştırılacağı belirtildi.

        Platform üyesi Nimet Orbay, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak istediklerini belirtti.

        Kermese ilginin fazla olduğunu ifade eden Orbay, şunları kaydetti:

        "Düzenlediğimiz kermeslerde kadınların hazırladığı el emeği ürünleri satıyoruz. İnsanların duyarlılığı her daim devam ediyor. İyi insanlar hep var olacak. Biz de burada Filistin'e destek vermeye devam edeceğiz. Bu davanın zafere ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu inançla Filistinli kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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