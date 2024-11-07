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        "Dünya Robot Kupası" yarışmasının Avrasya etabı Van'da başladı

        Uluslararası RoboSpor Derneği Federasyonu (FIRA) ve FIRA Avrasya Bölge Şubesi tarafından düzenlenen "Dünya Robot Kupası" yarışmasının Avrasya etabı Van'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:26
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        "Dünya Robot Kupası" yarışmasının Avrasya etabı Van'da başladı
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        Uluslararası RoboSpor Derneği Federasyonu (FIRA) ve FIRA Avrasya Bölge Şubesi tarafından düzenlenen "Dünya Robot Kupası" yarışmasının Avrasya etabı Van'da başladı.

        Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, Türkiye ve farklı ülkelerden 130 takım katıldı.

        Açılan stantlarda yapay zeka, makine öğrenimi, sensör teknolojisi ve gelişmiş mekanik tasarımlara ilişkin projelerini tanıtan takımlar, dereceye girebilmek için çaba gösteriyor.

        Yarışmada, hakemlerin 3 gün sürecek değerlendirmelerinin ardından başarılı olanlara sertifika verilecek.

        Uluslararası RoboSpor Birliği Federasyonu Avrasya Sorumlusu Prof. Dr. Soroush Sadeghnezhad, yarışmayı Van'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Bölgenin inanılmaz bir teknoloji potansiyelinin olduğunu söyleyen Sadeghnezhad, şöyle konuştu:

        "Yarışmayı bu sene Van'da da yapmaya karar verdik. 6 ülke takımlarıyla yarışmak için Van'a geldi. Bir ülkemiz de çevrimiçi olarak yarışmaya katılacak. Burada lise ve üniversitede okuyan öğrenciler için inanılmaz bir teknoloji potansiyeli var. Van'ı seçmemizdeki neden ise burada da inanılmaz bir potansiyel var. Onun için merkezimiz Tayvan'da bu yarışmanın Van'da yapılması kararlaştırıldı. Şu an 130 takımımız var. 8 ligimiz olacak ve 7 ülkenin takımları yarışacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'den de katılım yoğun olacak. 3 günlük yarışmanın ardından kazananlara sertifika verilecek. Bu takımlar sonraki etaplara katılmaya hak kazanacak."

        Yarışmaya Rusya'dan katılım sağlayan üniversite öğrencisi Elizaveta Grinenko ise Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirerek, "Van'ı ve kültürünü çok beğendim. Ekibimiz, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki mühendislerden ve programcılardan oluşuyor. Tasarladığımız 'Roki' isimli robotlarla yarışmaya katıldık." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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