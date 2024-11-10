Büyük Önder Atatürk Ahlat'ta törenle anıldı

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı öğretmen Tuğba Ünlü yaptı.

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