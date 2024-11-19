Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kuruyan ceviz ağaçlarını satranç takımına dönüştürüyor

        MESUT VAROL - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kuruyan ceviz ağaçlarını ve dallarını toplayan Yusuf Tan, bu ağaçları atölyesinde işleyerek satranç takımlarına dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuruyan ceviz ağaçlarını satranç takımına dönüştürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT VAROL - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kuruyan ceviz ağaçlarını ve dallarını toplayan Yusuf Tan, bu ağaçları atölyesinde işleyerek satranç takımlarına dönüştürüyor.

        İslam Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Tan, 7 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Ahşap İşleme Kursu'na katıldı.

        Kursta ahşap işleme sanatının inceliklerini öğrenen Tan, satranç takımı yapmaya başladı.

        Doğadan topladığı kurumuş ceviz ağaçlarını ve dallarını atölyede işleyen Tan, ürettiği satranç taşları ve tahtasını, boş zamanlarını satranç oynayarak değerlendiren ilçe sakinlerine satıyor, il dışından sipariş verenlere gönderiyor.

        Kurs sayesinde meslek sahibi olan Tan, satranç takımlarının yanı sıra hediyelik eşya ürünleri de yaparak kuruyan ağaçları ekonomiye kazandırıyor.

        - "Kurs sayesinde hayata bakış açım değişti"

        Tan, AA muhabirine, yediden yetmişe çok sayıda Bahçesaraylının satranç oynadığını söyledi.

        Satrancın ilçede ayrı bir öneminin olduğunu belirten Tan, "Katıldığım kursta ahşap işleme işini öğrendim. Kurs sayesinde hayata bakış açım değişti. Önceden ağaçlara baktığımda bir anlam ifade etmiyordu, şimdi çok farklı bir gözle bakıyorum. Aldığım eğitim hayatımda birçok şeyi değiştirdi." dedi.

        Kursta aldığı eğitimle satranç taşı yapmaya başladığını anlatan Tan, şunları kaydetti:

        "Haftanın bir günü doğaya çıkarak kurumuş ağaçları ve dalları topluyorum. Atölyede bu ağaçları işleyip zımparalıyorum. Sonra belli boyutlarda kesiyorum. Kale, fil, şah ve piyonları tek tek ölçülendirdikten sonra torna makinesinde işleyip satranç taşı ve tahtasına dönüştürüyorum. Satranç taşı olmayacak ağaçlardan da tablo ya da sehpa yapıyorum. İlçede atıl durumda olan, yakılacak ağaçları ekonomiye kazandırıyorum. Yediden yetmişe oynanan bir satranç kültürümüz var. Ben de bu yönüyle destek vermeye çalışıyorum."

        - "Bir satranç takımı 15-20 gün zaman alıyor"

        Tan, ölçüye göre aldığı siparişleri hazırlayıp müşterilerine ulaştırdığını ifade ederek, "Ürettiğim satranç takımlarını Türkiye'nin bütün illerine ve ilçelerine gönderiyorum. Suudi Arabistan ve İsveç'e de gönderdim. Yaptığım işle hem satranç kültürünü canlı tutmaya çalışıyorum hem de insanların ağaca bakışını değiştiriyorum. Ağaç parçasından nelerin çıkabildiğini görüyorlar. Ölçüye göre sipariş alıyorum. Bir satranç takımı 15-20 günde tamamlanıyor. Tek tek zımparalanması, oyulması zaman alıyor. Özellikle at ve kale çok uğraştırıyor. İlçede benim dışımda yapan yok. Kimse bu işe meslek gözüyle bakmıyor. Bu mesleğin bitmesini istemiyorum." diye konuştu.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Yıldız da bu mesleği yaşatmak için ahşap şekillendirme ve oymacılık kursları açtıklarını dile getirdi.

        Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını aktaran Yıldız, "Açtığımız kursta yetişen Yusuf Tan, usta oldu. Ömrü biten ceviz ağaçları onun elinde sanat eserine dönüşüyor. Bu çalışmayla ilçemizin bir kültürel değeri olan satranca katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede

        Benzer Haberler

        Van'da üzerine kaya parçaları düşen çoban hayatını kaybetti
        Van'da üzerine kaya parçaları düşen çoban hayatını kaybetti
        Van'da çobanlık yapan kuzenlerin üzerine kaya parçaları düştü: 1 ölü, 1 yar...
        Van'da çobanlık yapan kuzenlerin üzerine kaya parçaları düştü: 1 ölü, 1 yar...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da gençlerle buluştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da gençlerle buluştu:
        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (3)
        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (3)
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (2)
        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (2)