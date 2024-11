Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlama programları düzenlendi.

Van'da, Valilik bahçesindeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti.

Valilik önünde Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda konuşan Yılmaz, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

Her zaferin ardında bir dua, her galibiyetin gerisinde bir bilgi ve her fethin ruhunda elleri öpülesi devrin öğretmenlerinin yer aldığına vurgulayan Yılmaz, "Tüm paydaşlarımızla karanlığı aydınlığa çevirmek için şehit düşen Ayşenur, Aybüke ve Necmettinlerin miraslarına sahip çıkmaya ve yeni Eren Bülbülleri, Sabri'leri ve Ömer Halisdemirleri yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.