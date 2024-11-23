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        Van'da gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 19:38 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:41
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        Van'da gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Gürpınar ilçesinde hafif ticari araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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