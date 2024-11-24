Van'da öğrencilere yönelik zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Mangala, Reversi ve Pentago alanlarında yarışan öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet müdürlüğü yerleşkesinde yapılan turnuvaya 90 öğrenci katıldı.

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