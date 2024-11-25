Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 11 zanlı gözaltına alındı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce,17-24 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 7 terör örgütü PKK/KCK, 1 dini istismar eden terör örgütü, 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.