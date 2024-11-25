Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kadınların çalıştığı tesiste üretilen mantarlar 48 ile gönderiliyor

        MESUT VAROL - Van'ın Tuşba ilçesinde 5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe destekle kurulan ve tamamı kadın çalışanlardan oluşan tesiste yetiştirilen mantarlar 48 kente gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınların çalıştığı tesiste üretilen mantarlar 48 ile gönderiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT VAROL - Van'ın Tuşba ilçesinde 5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe destekle kurulan ve tamamı kadın çalışanlardan oluşan tesiste yetiştirilen mantarlar 48 kente gönderiliyor.

        Girişimci Kubilay Çağrı Gidersu tarafından 2019'da TKDK desteğiyle Atmaca Mahallesi'nde kurulan kültür mantarı üretim tesisi kent ekonomisine katkı sağlıyor.

        "Memba Mantar" ismiyle 5 bini kapalı 25 bin metrekarelik alana kurulan ve son teknolojik cihazlarla bu yıl tam kapasite üretime geçen tesiste 63 kadın istihdam ediliyor.

        Zirai ve kimyasal ilaç kullanılmadan organik ve iyi tarım uygulamalarıyla üretilen mantarlar, paketlenerek 48 şehirdeki zincir marketlere gönderiliyor.

        Çatıya kurulan güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üreten ve yapay iklimlendirme sistemi sayesinde 24 saat üretim yapılabilen tesis, kullanılan toprak ve gübrenin yeniden tarıma kazandırılmasıyla da örnek gösterilen projeler arasında yer alıyor.

        Gidersu, AA muhabirine, 21 bağımsız üretim odasından oluşan Avrupa standartlarındaki tesiste tam kapasite üretim yaptıklarını söyledi.

        Tesiste son tarım teknolojilerinin kullanıldığını anlatan Gidersu, "63 kadın personel istihdam ettiğimiz tesisimiz, 48 kente mantar üretimi gerçekleştiriyor. Zirai ve kimyasal ilaç kullanmadan iyi tarım uygulamalarına sahip tesisimizde günlük 3 ton mantar hasadı yapılıyor. Kuruluşta 11 odayla başladık, şimdi 21 bağımsız odaya ulaştık. Bölgede dikey tarıma yönelik tesisler arasında öncü olabilecek bir işletme burası." dedi.

        - "Neredeyse insan eli değmeden üretim yapıyoruz"

        Tesiste çıkan gübrenin tarıma kazandırıldığını belirten Gidersu, bu yıl tesiste tam kapasiteyle üretim yapıldığını dile getirdi.

        Hedeflerinin üretimi daha da artırarak salamura, doğranmış mantar üretimi yapmak ve mantarı kurutarak ihraç etmek olduğunu vurgulayan Gidersu, şöyle devam etti:

        "Kurumsal zincir marketler aracılığıyla 48 ile ulaştık. Ürünler günlük sevk ediliyor. Bölgenin ihtiyacını karşıladıktan sonra ihracatını planlıyoruz. Tamamen modern teknik yöntemler kullanılarak üretim yapılıyor. Gri Su uygulamasına sahibiz. Yeni kullandığımız suyu tekrar geri dönüşüme kazandırıyoruz. Nem, sıcaklık ve karbondioksit oranına kadar her şey dijital ekranlardan yönetiliyor. Neredeyse insan eli değmeden üretim yapıyoruz. Geçen yıl çatıya kurduğumuz güneş panellerinden tesisimizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Doğa dostu bir tesis."

        Tesisin üretim müdürü İsmail Gidersu ise "Türkiye'nin en büyük entegre tesislerinden biri. İlk kurulduğumuzda günlük 1 ton üretim yapıyorduk. Şimdi yüzde 100 kapasiteyle günlük 3 ton mantar üretiyoruz. Toprakla buluşturduğumuz ham maddenin 35 günlük sürecin ardından hasadını yapıyoruz. Gübre çöpe gitmiyor, çiftçimize geri kazandırılıyor. Yöre insanı rağbet gösteriyor." diye konuştu.

        - "Birçok kadın burada ilk iş sahibi oldu"

        Tesiste iş sahibi olan kadınlardan Dilan Kuşan da üniversiteden mezun olduktan sonra tesiste çalışmaya başladığını belirterek, "Burada kadın istihdamına önem veriliyor. Birçok kadın burada ilk kez iş sahibi oldu. Kadınlar buradan kazandıklarıyla ailelerine katkı sağlıyor. Bazıları da kazandığı parayla çeyizini hazırlıyor. Bu nedenle böyle tesisler bölgemiz için çok kıymetli. Çünkü birçok kadına iş kapısı oldu." ifadelerini kullandı.

        Çalışanlardan Elif Bingöl, "Burada çalışanların tamamı kadın. Daha önce işimiz yoktu, burada iş sahibi olduk. Ailelerimizin bütçesine katkı sağlıyoruz. İnşallah bunun gibi tesislerin ve kadın istihdamının sayısı artar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç

        Benzer Haberler

        Van'da düzenlenen operasyonlarda 36 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da düzenlenen operasyonlarda 36 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Yarım asra yakın aynı okulda görev yapan emekli öğretmene vefa
        Yarım asra yakın aynı okulda görev yapan emekli öğretmene vefa
        Van'da öğrencilere yönelik zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        Van'da öğrencilere yönelik zeka oyunları turnuvası düzenlendi