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        Van'da U14 Milli Takımı için seçme yapıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu U14 Milli Takım bölge seçmeleri Van'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:55
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        Van'da U14 Milli Takımı için seçme yapıldı
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        Türkiye Futbol Federasyonu U14 Milli Takım bölge seçmeleri Van'da başladı.

        İpekyolu ilçesindeki 75. Yıl Stadı'nda yapılan seçmelere Van ve çevre illerden 60'a yakın futbolcu katıldı.

        TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, AA muhabirine, il il, bölge bölge gezerek U14 Milli Takımı için seçme yaptıklarını söyledi.

        Önceki yıllarda çocukları bir ilde topladıklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Bu yıl antrenörlerimizle bölgelere gitmeye karar verdik. Böylece daha çok oyuncuyu görme, daha fazla kulüple temas etme şansı buluyoruz. Bugün Vanspor kulübünü de ziyaret edeceğiz. Orada da genç oyuncu gelişimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunacağız. Biz düşüncelerimizi paylaşacağız, onları dinleyeceğiz. Kulüplerimizi de ziyaret edeceğiz. Şu anda 60'a yakın oyuncu var. Van ve çevre illerden çocuklar geldi."

        Futbolcular da milli takıma girebilmek için yeteneklerini sergiledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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