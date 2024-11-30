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        Van'da Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar için destek açıklaması

        Van'da bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklara destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:41
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        Van'da Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar için destek açıklaması
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        Van'da bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklara destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünden Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum örgütü temsilcileri, taşıdıkları pankart ve dövizlerle Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklara dikkat çekti.

        Etkinliğe katılan çocuklar, Gazze ve savaş bölgelerindeki akranları için kaleme aldıkları mektubu okudu

        Genç İHH sorumlusu Esra Karabaş, yaptığı açıklamada, başta Gazze olmak üzere Suriye, Arakan ve Afganistan'da çocukların savaşlardan zarar gördüğünü söyledi.

        Mazlum çocuklarla dayanışma içerisinde olduklarını belirten Karabaş, "Biliyorsunuz bütün çocukların yaşama ve eğitim hakkı var. Bugün bu çocukların sesi olmak adına buradayız. Her zaman onların yanındayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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