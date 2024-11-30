Van'da Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar için destek açıklaması

Van'da bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklara destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünden Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum örgütü temsilcileri, taşıdıkları pankart ve dövizlerle Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklara dikkat çekti.