Van'da terör soruşturmaları kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce 24 Kasım-1 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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