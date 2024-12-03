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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı

        Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 00:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:11
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı
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        Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerce 24 Kasım-1 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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