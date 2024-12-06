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        Van'da "Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" programı düzenlendi

        Van'da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile TÜBİTAK işbirliğinde "1. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:27
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        Van'da "Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" programı düzenlendi
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        Van'da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile TÜBİTAK işbirliğinde "1. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" programı düzenlendi.

        Üniversitenin Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda bilim ve teknoloji meraklıları bir araya geldi.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı konuşmada, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri daha da ileriye taşımak istediklerini söyledi.

        Yeni projelerle geleceğin teknolojilerine imza atmayı hedeflediklerini belirten Şevli, "AR-GE çalışmalarının yalnızca akademik dünyaya değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmamıza katkı sağladığını ve toplumumuza yeni fırsatlar sunduğunu görmek, bizleri daha da motive etmekte. Kaliteli eğitim anlayışımız, AR-GE çalışmalarımız, bilimsel ve akademik bilgi birikimimizin uluslararası alandaki hedeflere ulaşmış olduğunu gururla ifade edebiliriz." diye konuştu.

        Üniversite ile sanayi işbirliğini önemsediklerini dile getiren Şevli, şunları kaydetti:

        "Genç araştırmacılar ve girişimcilere sunduğumuz desteklerle inovasyon ekosistemini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Üniversitemizin araştırma odaklı hedefleri doğrultusunda geliştirdiğimiz araştırma politikası çerçevesinde, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından çalışmalarımız titizlikle yürütülmekte. Üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini sanayiye aktararak yenilikçi ve teknolojik çözümler üretmeyi, ticarileştirilen AR-GE faaliyetleri ile topluma katma değer sağlamayı amaçlayan Teknoloji Transfer Ofisi önemli bir rol üstlenmekte."

        Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe ise, "Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler ve inovasyon, sadece ülkelerin değil, aynı zamanda şehirlerin ekonomik kalkınmalarında belirleyici bir unsur haline geldi. Rekabetçi bir ekonomi inşa edebilmek, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, AR-GE çalışmalarıyla mümkün olmakta. Bu bağlamda, gerçekleştirdiğimiz etkinlik, Van ilimizin potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı sunmakla birlikte, girişimcilerimize ve yatırımcılarımıza yeni iş birliği alanları oluşturacak." dedi.

        Programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, Muş Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Talat Körpınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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