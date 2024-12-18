Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 44 gram esrar ele geçirildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta 44 gram esrar ele geçirildi, sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 44 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta 44 gram esrar ele geçirildi, sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta narkotik dedektör köpeği "Yoga" ile yaptıkları aramada, 44 gram esrar ele geçirdi.

        Sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?

        Benzer Haberler

        Van'da otomobilin çarpması sonucu tampona sıkışan köpek kurtarıldı
        Van'da otomobilin çarpması sonucu tampona sıkışan köpek kurtarıldı
        Van'da "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi
        Van'da "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi
        Van'da "Mavi Gölün İnci Çocukları" projesinin kapanış töreni yapıldı
        Van'da "Mavi Gölün İnci Çocukları" projesinin kapanış töreni yapıldı
        Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün hayatını kaybettiği değ...
        Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün hayatını kaybettiği değ...
        Doç. Dr. Sarıkaya; Soğuk hava kalp krizini tetikleyebiliyor
        Doç. Dr. Sarıkaya; Soğuk hava kalp krizini tetikleyebiliyor
        2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na zirve tırmanışı
        2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na zirve tırmanışı