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        Van'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Van'da 5 ilden yetkililerin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:38
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        Van'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Van'da 5 ilden yetkililerin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Iğdır Valisi Ercan Turan, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek katıldı.

        Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş ve Hakkari'deki göç idaresi müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, sınır güvenliği, düzensiz göçle yapılan mücadele ile alınan önlemler, ilgili iller arasındaki koordinasyon çalışmaları ve kaçakçılıkla mücadele konuları konuşuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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