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        Van'da bir araçta 143 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:32
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        Van'da bir araçta 143 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde tespit edilen arabada arama yapıldı.

        Aramalarda 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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