Van'da bir araçta 143 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde tespit edilen arabada arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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