Van'da okullar arası basketbol şampiyonası yapıldı

Erkeklerde ise Bahçeşehir Kolej sporcuları, Mevlana Ortaokulu takımını 46-80 yenerek birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Nur Tatar Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalarda kızlarda 8, erkeklerde ise 12 okul takımı mücadele etti.

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