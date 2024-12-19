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        Van'da okullar arası basketbol şampiyonası yapıldı

        Van'da "Ortaokullar Arası Yıldızlar, Erkekler ve Kızlar Basketbol Şampiyonası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:16
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        Van'da okullar arası basketbol şampiyonası yapıldı
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        Van'da "Ortaokullar Arası Yıldızlar, Erkekler ve Kızlar Basketbol Şampiyonası" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Nur Tatar Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalarda kızlarda 8, erkeklerde ise 12 okul takımı mücadele etti.

        Kızlarda oynanan final maçında İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu takımı, Mevlana Ortaokulu takımını 61-44 yenerek birinciliği elde etti.

        Erkeklerde ise Bahçeşehir Kolej sporcuları, Mevlana Ortaokulu takımını 46-80 yenerek birinci oldu.

        Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

        Maçları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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