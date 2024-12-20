Bitlis'te 21 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen hafta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen hafta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Tatvan'da 14-19 Aralık'ta yürütülen operasyonlarda Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sınır dışı edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.
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