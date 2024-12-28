Van'da çığ altında kalan kişi hayatını kaybetti
Van'ın Muradiye ilçesinde çığ altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Van'ın Muradiye ilçesinde çığ altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye 25 kilometre mesafedeki Beşparmak Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi etkili oldu.
Mahallede yaşayan Yaver Kurt (44), evinde suların kesilmesi nedeniyle vanayı kontrol etmek için içme suyu hattının bulunduğu bölgeye gitti.
Bu sırada meydana gelen çığın altında kalan Kurt'tan haber alamayan mahalle sakinleri, Jandarmaya ihbarda bulundu.
Bölgeye giden mahalle sakinleri, çığın düştüğü yerde Kurt'un cansız bedenini buldu.
Kurt'un cesedi, Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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