Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki Erçek Gölü'nde balıkçıların kış mesaisi sürüyor

        Van'daki Erçek Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gölde balık avlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki Erçek Gölü'nde balıkçıların kış mesaisi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'daki Erçek Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gölde balık avlıyor.

        Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, balıkçılık yapan vatandaşlar, sabah erken saatte tekneleriyle göle açılıyor.

        Bir gün önce serdikleri ağları çeken balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, 1984'e kadar gölde balık bulunmadığını söyledi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince yürütülen çalışmayla 9 yıl önce Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıklarının bırakıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Erçek Gölü'nde şu an yaklaşık 180 ton avlanabilir inci kefali stoku bulunuyor. Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de genelde kış balıkçılığı yapılmakta. Balıkçılar sabah erken saatte göle açılarak önceki gün serdikleri ağları topluyorlar. Bu işlemler yaklaşık 3 saat sürüyor. Bugün balıkçılarla göle açılarak Erçek Gölü'nde avlanan inci kefali balıkların boy ve ağırlık ölçümlerini yaptık. Yapılan ölçümlerde balıkların ortalama boyu 25-26 santimetre ve ağırlıklarının da 150-160 gram olarak belirlendi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu

        Benzer Haberler

        Van'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Van'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Erçek Gölü'ndeki inci kefallerine boy ve ağırlık ölçümü
        Erçek Gölü'ndeki inci kefallerine boy ve ağırlık ölçümü
        Sanat akademilerinde öğrendiği çini sanatını kadınlara öğretiyor
        Sanat akademilerinde öğrendiği çini sanatını kadınlara öğretiyor
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da kar nedeniyle 420 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Van'da kar nedeniyle 420 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Van'da çığ altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Van'da çığ altında kalan kişi hayatını kaybetti