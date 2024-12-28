Van'da rüzgar nedeniyle duvarı yıkılan ahıra giren kurtlar, 11 koyunu telef etti

Yetkililerden yardım beklediğini belirten Karakaya, "Rüzgar ve hortum nedeniyle ahırımız yıkıldı. Kurtlar, ahır yıkıldıktan sonra koyunlara saldırmış. 11 koyun telef oldu, 21 koyunum yaralandı. Yaralı koyunları veterinere götüreceğiz. Kayıp 14 koyunu bulmak için çalışıyoruz." dedi.

Ahıra giren kurtların saldırdığı 11 koyun telef oldu, 21 koyun da yaralandı.

İlçenin Konalga Mahallesi'nde Hıvzullah Karakaya'ya ait ahırın çatısı ve duvarının bir kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatı ve duvarı yıkılan ahıra giren kurtlar, 11 koyunu telef etti.

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