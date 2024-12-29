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        Doğu Anadolu'daki 3 ilde 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 276 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:47
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        Doğu Anadolu'daki 3 ilde 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 276 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 mahalle ile 95 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bahçesaray ilçesi de etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu ilçede, çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

        - Bitlis

        Bitlis'te de etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 58 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapanan yolları kısa sürede açacaklarını kaydetti.

        - Muş

        Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 55 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, kar nedeniyle 55 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

        50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, en kısa sürede kapalı yolları açacaklarını belirtti.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 11 köy ve 40 mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

        Ekipler, bazı köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekipleri de iki gündür çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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