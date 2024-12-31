Van Valisi Balcı'dan yeni yıl mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu, umutları ve beklentileri beraberinde getirdiğini belirtti.

Yeni yılda çocukların ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilmeleri için eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür turizme, iletişimden ulaşıma, hayata ve yaşama dair her alanda çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Yeni yılda, devletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini kullanarak yürüttüğümüz projelerle, Van'ın her yönüyle gelişmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda, tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve şehrimizin bütün paydaşları en büyük gücümüzdür. Bu birlik ve beraberlik ruhunun 2025 yılında da devam edeceğine inancımız tamdır. Devlet ve millet olarak amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe, huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktır."