        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kültür ve sanat programı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 09:59
        Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kültür ve sanat programı etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerini Dairesi Başkanlığı, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan etkinlikte halk oyunları gösterileri sunuldu, resim ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergiler açıldı.


        Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvarın kadın korosu da etkinlikte konser verdi.


        Programın sonunda kadınlara günün anısına karanfil takdim edildi.

