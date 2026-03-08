Canlı
        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı eşya ve sigara ele geçirildi

        Van'ın Erciş ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı eşya ve sigara ele geçirildi.

        Giriş: 08.03.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi ve Erciş ilçesine bağlı Yukarıakçagedik mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, Erçiş ilesinde 1630 kaçak sigara ve Başkale ilçesinde de 108 parça gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler Ü.A ve V.D. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

