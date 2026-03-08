Canlı
Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van Valisi Balcı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 08.03.2026 - 15:28
        Van Valisi Balcı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesi ile birlikte kadın hakları alanında da önemli mesafeler alındığını belirtti.

        Yaşamın başrolündeki kadınların, annelik görevinin yanı sıra önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Balcı, "Sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Onların, her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sağlaması ve hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Kadınların toplumda hak ettikleri konuma yükselmelerinin, geleceğe güvenle bakmalarının, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında anahtar bir rol oynadığını aktaran Balcı, şunları kaydetti:


        "Bir ana olarak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ahlak, edep ve terbiye dahilinde yetiştirerek, topluma faydalı birer fert olmaları yolunda gösterdikleri gayret ve fedakarlık her türlü takdirin üstündedir. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit kadınlarımızı rahmetle anıyor, evlatlarını ve eşlerini kutsal vatan toprağı için şehit veren kadınlarımız başta olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum."

