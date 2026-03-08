Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Çatak'ta halk oyunları ekibi il şampiyonu oldu

        Van'da düzenlenen "Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Şampiyonası"nda Çatak Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Çatak'ta halk oyunları ekibi il şampiyonu oldu

        Van'da düzenlenen "Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Şampiyonası"nda Çatak Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi il birincisi oldu.

        Çatak Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi, kentte düzenlenen il şampiyonasında ilçeyi temsil etti.

        Kenteki farklı ilçelerden ekiplerin katıldığı şampiyonada başarılı bir performans sergileyen ekip, yarışmayı il birincisi olarak tamamladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, öğrencilerin elde ettiği dereceden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

        İnan, "Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırdı. Emeği geçen usta öğreticilerimize, Halk Eğitimi Merkezi yönetimine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

