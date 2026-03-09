Canlı
        Van Haberleri

        Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 28 mahalle ve 31 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 59 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bitlis

        Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 2 gün önce etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin sürdüğünü ve günlük yaşamı etkilediğini söyledi.

        Kar nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, olası acil durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

        Yağış sonrası cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı. Bazı binaların çatılarında da buz sarkıtları meydana geldi.

        - Muş

        Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

        - Hakkari'de tüm yollar açıldı

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün kar nedeniyle kapanan 97 yerleşim yerinin yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

        Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

