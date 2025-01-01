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        Van'da kuru kayısı çuvallarında kaçak sigara ele geçirildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 2 kuru kayısı çuvalına gizlenmiş 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:04
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        Van'da kuru kayısı çuvallarında kaçak sigara ele geçirildi
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        Van'ın Muradiye ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 2 kuru kayısı çuvalına gizlenmiş 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında bir minibüs durduruldu.

        Minibüste yapılan aramalarda 2 çuval kuru kayısı çuvalında 1490 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

        Bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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