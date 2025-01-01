Van'da kuru kayısı çuvallarında kaçak sigara ele geçirildi

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında bir minibüs durduruldu.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 2 kuru kayısı çuvalına gizlenmiş 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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