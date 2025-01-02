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        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Regaip Kandili mesajı

        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:37
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        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Regaip Kandili mesajı
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        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güngöralp, mesajında, mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın ve Regaip Kandili'ni idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Regaip Kandilinin önemine değinen Güngöralp, şunları kaydetti:

        "Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ettiğimiz Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. Regaip kelime manası itibarıyla 'rağbet edilen, arzulanan' anlamlarına gelir. Bu anlamlı gecede rağbetimiz Hakk'a, hakikate, ahlaka, dürüstlüğe, imana olsun. Gönlümüzden geçen arzuladığımız tüm dualar kabul olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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