Hakkari Valiliğinden "bir kadının silah zoruyla kaçırıldığı" iddialarına ilişkin açıklama:

Hakkari Valiliğinden, "bir kadının silah zoruyla kaçırıldığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, ekiplerce durdurulan araçta bulunan söz konusu kadının zorla kaçırılmadığını, kendi rızasıyla araca bindiğini beyan ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Merzan Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız öğrenci yurdunun arkasında bir kadının 2 kişi tarafından silah zoruyla gri renkli araca bindirildiği yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.