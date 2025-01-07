Hakkari Valiliğinden "bir kadının silah zoruyla kaçırıldığı" iddialarına ilişkin açıklama:
Hakkari Valiliğinden, "bir kadının silah zoruyla kaçırıldığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, ekiplerce durdurulan araçta bulunan söz konusu kadının zorla kaçırılmadığını, kendi rızasıyla araca bindiğini beyan ettiği bildirildi.
Hakkari Valiliğinden, "bir kadının silah zoruyla kaçırıldığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, ekiplerce durdurulan araçta bulunan söz konusu kadının zorla kaçırılmadığını, kendi rızasıyla araca bindiğini beyan ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Merzan Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız öğrenci yurdunun arkasında bir kadının 2 kişi tarafından silah zoruyla gri renkli araca bindirildiği yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.
İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin olay yerine intikal ettiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şüpheli araç kısa sürede tespit edilerek Katramaz Köprüsü'nde durdurulmuştur. Olay yerinde yapılan görüşmede, aracın arka yolcu kısmında bulunan kadın, zorla kaçırılmadığını ve araca kendi rızasıyla bindiğini beyan etmiştir. İl Emniyet Müdürlüğüne verdiği ifadede ise darp, cebir, tehdit veya hakarete maruz kalmadığını ve herhangi bir şikayeti bulunmadığını belirtmiştir. Araç sürücüsü 112 ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, kadın şahıs taburcu edilip adli rapor düzenlenmiştir. Savcılık talimatıyla gerekli tutanaklar tanzim edilerek şahıslar serbest bırakılmıştır."
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