Kaçakçıların arazide terk ettiği düzensiz göçmen, donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı

Nabzı çok düşük olan ve hipotermi geçiren düzensiz göçmene parkalarını giydirerek ısınmasını sağlayan ekiptekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye giden ekipler, yaya olarak ilerleyen Afganistan uyruklu bir grup düzensiz göçmeni yakaladı, şüpheli G.Y'yi gözaltına aldı.

Bunun üzerine Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dron ve ayak izi takibi yaparak düzensiz göçmenlerin konumunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kaçakçıların, rahatsızlandığı için arazide terk ettiği düzensiz göçmen, donmak üzereyken jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.