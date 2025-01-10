Van'da Afet Koordinasyon Merkezi açıldı

Van Büyükşehir Belediyesince 9 Kasım 2011'deki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) açıldı.

İpekyolu ilçesindeki merkezin açılış töreninde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerin büyük acılara neden olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yüz yılda 7 ve üzerinde birçok depremin ve sel felaketinin yaşandığını belirten Hatimoğulları, "Bugün Van'da çok anlamlı bir iş gerçekleşiyor. Türkiye'nin yaklaşık üçte ikisi birinci ve ikinci derece deprem kuşağında. Ne yazık ki AKOM gibi kuruluşların sayısı, depremler, doğal afetlerle mücadele az. Böyle bir şeye bizlerin su, ekmek kadar ihtiyacı var." dedi.

Van ve bölgede depremin yanı sıra çığ gibi doğal afetlerin de meydana geldiğini ifade eden Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Van depreminde Japonya'dan kalkıp gelerek Van halkıyla mükemmel bir dayanışma sağlamış olan Miyazaki'yi burada kaybettik. Kendisini saygıyla anıyorum. Japon halkına, Van ve Türkiye halklarıyla göstermiş olduğu dayanışmadan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. AKOM'un sadece Van'a değil bütün bölgeye hizmet edecek olması bölgemiz için oldukça hayırlı ve önemli bir iş. O bakımdan canı yürekten arkadaşlarımızı bu çalışmadan dolayı tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da depremin etkilerini azaltmak için çalışma yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Afet İşleri Daire Başkanlığını güçlendirdiklerini ve Afet Koordinasyon Merkezi kurduklarını dile getirdi.

Programa, Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tahara Koji, Japonya Yardım ve Kurtarma Derneği (AAR) Türkiye Direktörü Konako Ono Miyachi, milletvekilleri ve belediye çalışanları katıldı.