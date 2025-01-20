Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, akaryakıt elektronik eşya, tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.
Van'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, akaryakıt elektronik eşya, tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-19 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 11 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 3 bin 516 paket sigara, 457 litre kaçak akaryakıt, 33 cep telefonu, 20 kilogram nargile tütünü, tabanca, 2 av tüfeği ve silah parçası ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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