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        Van'da 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:17
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        Van'da 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bunun üzerine otogarda durumundan şüphelenilen kişiyi durduran ekipler, narkotik madde arama köpeğiyle yaptıkları aramada, zanlının emanet olarak bırakmak istediği eşyaların arasında 8 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

        Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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