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        Van'da "cinsel istismar" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:40
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        Van'da "cinsel istismar" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "cinsel istismar" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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