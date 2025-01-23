Van'da "cinsel istismar" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "cinsel istismar" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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