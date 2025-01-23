Van'da üniversite mezunu gençler istihdam garantili kursla iş sahibi oluyor

VANAA)- EMRE ILIKAN - Van'da hayata geçirilen "İstihdam Garantili Kurs Projesi" ile üniversite mezunu gençlere yeni iş imkanları sunuluyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, kentteki özel sektörün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla proje başlattı.

Bu kapsamda Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde açılan farklı alanlardaki kurslara katılan gençlere üniversitedeki öğretim üyeleri tarafından eğitim veriliyor.

Merkezde 40 günlük eğitimin ardından kriterleri yerine getirerek mezun olmaya hak kazanan kursiyerler, kentteki özel sektörlerde istihdam ediliyor.

Gençlerin istihdamını artırmak amacıyla 2 ay önce başlatılan proje kapsamında açılan kursa katılan üniversite mezunu 12 kişi, kentteki özel bir şirkette işe başladı.

İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, AA muhabirine, istihdama katkı sağlamak ve çalışan sayısını artırmak amacıyla işverenlerle sürekli bir araya geldiklerini söyledi.

İşverenlerin talepleri doğrultusunda projeler geliştirdiklerini belirten Biçek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 11 bin kişinin istihdamını sağladık. Bunun 4 bin 700'ünü kadınlar, geriye kalanını erkekler oluşturuyor. İstihdama katkı sunmak, gençler yetiştirmek istiyoruz. Üniversitemiz işbirliğinde hayata geçirdiğimiz proje kapsamında kurs başlattık. Kursa çoğunluğu mühendis olan 12 gencimiz katıldı. Kursu tamamlayarak sertifikalarını alan kursiyerlerimizin tamamı özel bir sektörde üst düzey yönetimde işe başladı. Eğitimler üniversitemizin hocaları tarafından verildi. Sürekli sahadayız, işverenlerimizin taleplerini dinliyoruz. 'Kaynakçıya, otomotiv sektöründe ara elemana çok ihtiyacımız var. Kalifiye eleman bulamıyoruz.' diye serzenişleri var. Biz de bu açığı kapatmaya çalışacağız."

- "Üniversitemiz istihdama katkı sunuyor"

Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer ise üniversite mezunu gençleri işe yerleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İstihdam garantili kursları yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Kılıçer, "Otomotiv ve turizm sektör temsilcileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Nitelikli ara eleman ihtiyaçları var. Açacağımız kurslarla ihtiyacı gidereceğiz. İlk etapta üniversite mezunu 12 gencimizle başladık. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz kentteki özel bir kurumda işe başlıyor. Üniversitemiz istihdama katkı sunuyor. Bu yıl binlerce gencin işe yerleşmesine aracılık etmeyi hedefliyoruz. Üniversite ve kent işbirliğine önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.