Van'da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu M.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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