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        Van'da alabalık üretimi devlet desteğiyle yaygınlaşıyor

        EMRE ILIKAN - Van'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan teşviklerle sayıları artan tesislerde yılda 4 bin ton alabalık üretimi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:09
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        Van'da alabalık üretimi devlet desteğiyle yaygınlaşıyor
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        EMRE ILIKAN - Van'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan teşviklerle sayıları artan tesislerde yılda 4 bin ton alabalık üretimi yapılıyor.

        Van Gölü'nde yaşayan inci kefali sayesinde balıkçılığın önemli geçim kaynağı haline geldiği kentte, devletin sağladığı desteklerle çiftlik balıkçılığı da gelişiyor.

        Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerindeki akarsu ve barajlara kurulan alabalık üretim tesisleri, hem bölgenin ekonomik kalkınmasına hem de balıkçılığın gelişmesine katkıda bulunuyor

        Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan hibe destekleriyle kurulan tesislerde yıllık yaklaşık 4 bin ton alabalık, 45 milyon da alabalık yavrusu üretiliyor.

        - "405 kişiye yaklaşık 8 milyon 112 bin lira ödeme yaptık."

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, AA muhabirine, ilde uygulanan devlet teşvikleriyle balık üretiminin her geçen gün yaygınlaştığını söyledi.

        Kentin inci kefali ve alabalık potansiyelini korumak istediklerini belirten Hakan, "Su kaynakları bakımından zengin olan ilimizdeki devlet teşvikleriyle sayıları artan tesislerde yılda 4 bin ton alabalık ve 45 milyon yavru balık üretiliyor. Van'da son 5 yılda desteklerden faydalanan 405 kişiye yaklaşık 8 milyon 112 bin lira ödeme yaptık. Tesislerde üretilen alabalıkla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon lira katkı sağlanıyor." dedi.

        Bölgede balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini ifade eden Hakan, şunları kaydetti:

        "Van Gölü'nün etrafında önemli su kaynaklarına sahibiz. Bakanlığımızın desteleriyle tesislerimizi en iyi noktaya taşıyacağız. Binlerce insanımızın ekmek kapısı olan bu kaynaklarımızı koruyoruz. Gürpınar ilçesindeki bir alabalık tesisine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yaklaşık 5 milyon hibe desteği verdik. Her zaman üreticilerimizin yanındayız."

        - "Hedefimiz daha çok üretim yapmak"

        Gürpınar ilçesinde 240 ton balık kapasiteli tesisin sahibi Ferdi Öztunç ise çevre illerin alabalık ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.

        Balıkları Ağrı, Hakkari, Muş ve Iğdır gibi illere gönderdiklerini anlatan Öztunç, "Burada yılda 240 ton alabalık üretiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız destekle balıkçılığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Destekleri çok faydalı görüyoruz. Geçen yıl aldığımız yaklaşık 5 milyon hibe desteğiyle tesisimizi büyüttük. Ekonomiye katkı sunmak istiyoruz. Hedefimiz daha çok üretim yapmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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