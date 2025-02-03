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        Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu riskli günlerde kapatılıyor

        MESUT VAROL - Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla yağışlı ve risk olduğu değerlendirilen günlerde ulaşıma kapatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:21 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:21
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        Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu riskli günlerde kapatılıyor
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        MESUT VAROL - Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla yağışlı ve risk olduğu değerlendirilen günlerde ulaşıma kapatılıyor.

        Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolunda, 4-5 Şubat 2020'de 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ nedeniyle güvenlik önlemleri sıkı tutuluyor.

        AFAD koordinesinde 7 kurumdan 13 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, kısa süre önce çığ noktalarında yaptıkları ölçüm ve incelemeler sonucu yolda çığ riskinin olduğunu belirledi.

        Kaymakamlık, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve ilgili belediyelere sunulan rapor doğrultusunda kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nden itibaren ulaşıma kapatıldı.

        Geçen yıl 6 Mart'ta 247 santimetreyle kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü Karabet bölgesi ve yakınlarında geçen ay 10 noktaya çığ düştüğü tespit edildi. Yolun güvenlik nedeniyle kapalı olması sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı.

        Ulaşımın Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlandığı Bahçesaray'da vatandaşlar, 5 kilometrelik çığ tünelleriyle çığ riskinin bertaraf edilmesini ve yolun açık tutulmasını talep etti.

        - "Bazı noktalarda çığ hala düşmedi"

        Karayolları Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiyesi ekip şefi Murat Yücel AA muhabirine, çığ tehlikesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle yolun kapalı olduğunu söyledi.

        Komisyon üyelerinin yolda sık sık incelemelerde bulunduğunu belirten Yücel, şunları kaydetti:

        "Komisyonun raporu doğrultusunda yolu kapattılar. Risk olduğu için yol kapatılıyor. Biz de hazırda bekliyoruz. Bazı yerlerde 2 metre, esintinin fazla olduğu noktalarda 3 metre kar bulunuyor. Önceki yıllara göre bu yıl kar az yağdı. Daha önce kar kalınlığı aracın boyunu geçiyordu. Kara yolunda 11 noktada çığ tehlikesi var. 10'u düştü. Bazı noktalarda çığ hala düşmedi. Karla mücadele araçlarımız ve 12 kişilik ekibimizle teyakkuzdayız. Biz de yolun kapatılmasını istemiyoruz ama çığ riski var. İlde güneş varken, Karabet Geçidi'nde fırtına oluyor. Çok zor bir yol. Türkiye'de karın en fazla yağdığı yer burası."

        - "Çığ tünelleriyle bu sorunun aşılacağını düşünüyoruz"

        Yöre sakinlerinden Turan Kaya ise yolun sürekli kapanması nedeniyle her yıl insanların mağdur olduğunu dile getirdi.

        Tek isteklerinin bölgede çığ tünellerinin yapılması olduğunu ifade eden Kaya, "Türkiye'de en fazla kar yağan bölge Karabet bölgesi. Yaklaşık 3 bin rakımdan söz ediyoruz. Bazen 3-4 metre kar yağıyor. Bu yolda 42 insanımız hayatını kaybetti. Çığların düştüğü noktalarda çığ tünellerinin yapılmasını istiyoruz. Çığ tünelleriyle bu sorunun aşılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Kaya, "İnsanlar 7 saat süren Hizan yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Her sene çığ riski oluşuyor. Rüzgar olmadığı zamanlarda çığ riski çok yüksek. Belli aralıklarla çok tehlikeli noktalar var. Tünel yapılırsa ilçe halkı bu kadar eziyet çekmez." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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