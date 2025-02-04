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        Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla buluşacak

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 10-11 Nisan'da düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) ile üniversite öğrencileri ve mezunlar, iş dünyasıyla bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:52
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        Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla buluşacak
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 10-11 Nisan'da düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) ile üniversite öğrencileri ve mezunlar, iş dünyasıyla bir araya gelecek.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Muş Alparslan, Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında DAKAF'25'e ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

        Fuarın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacağını belirten Şevli, geçen yıl düzenledikleri DAKAF'24'e yaklaşık 50 bin ziyaretçinin katıldığını hatırlattı.

        - "Fuara katılım için yoğun bir talep var"

        Van'da kapsamlı fuarlardan birini gerçekleştirdiklerini anlatan Şevli, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da geniş katılımlı bir fuar düzenlemeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. Fuara katılım için yoğun bir talep var. Geçen yıl düzenlediğimiz organizasyonun çok başarılı ve katılımın yüksek olması DAKAF'25'e hem işverenlerin hem kurumların hem de sektör temsilcilerinin ilgisini daha da artırdı. Fuarımıza Van, Iğdır, Muş, Bitlis, Hakkari, Muş ve Siirt'teki tüm öğrencilerimiz ve mezunlarımızın katılabileceği büyük bir kariyer fuarı olacak."

        Yerel yönetimler, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret ederek hem fuarı anlattıklarını hem de destek istediklerini belirten Şevli, şöyle devam etti:

        "Fuarda kamu kurumlarımız, STK'lar, ulusal ve yerel büyük firmalar, sektör temsilcilerimiz stant açacak. Sosyal ve kültürel etkinlikleri organize edeceğiz. Fuarın iş arayan gençlere iyi bir fırsat sunacağını, ufuklarını açacağını düşünüyorum. İlk etapta ASELSAN ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ana sponsorumuz oldu. Firmalarımız ve işverenlerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Geçen yıl fuar alanında 200 stant açılmıştı. 10-11 Nisan'da 'te gerçekleştireceğimiz fuara tüm üniversite öğrencilerini, mezunları ve gençleri davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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