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        Van'da kar nedeniyle mahsur kalan araçlardaki öğrenci ve vatandaşlar kurtarıldı

        Van'ın kırsal mahallelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlardaki öğrenci ve vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:54
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        Van'da kar nedeniyle mahsur kalan araçlardaki öğrenci ve vatandaşlar kurtarıldı
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        Van'ın kırsal mahallelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlardaki öğrenci ve vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kırsal bölgelerinde kar ve yoğun tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

        Çaldıran ilçesi Beydoğan Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu iki minibüs, Yücelen Mahallesi Çilli mezrası yolunda tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Servis şoförlerinin yardım istemesi üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çaldıran Şantiye Şefliği ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından öğrenciler, bulundukları yerden kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

        İlçelerden Gürpınar'ın Doluçıkın ve Çatak'ın Sırmalı mahallelerinde mahsur kalan otomobil ve kamyonettekiler de ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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